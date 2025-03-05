Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg узнал о возможностях Таиланда противостоять тарифной угрозе Трампа

Денежно-кредитная политика Банка Таиланда является «достаточно устойчивой», чтобы справиться с волатильностью на рынке, вызванной последними тарифными угрозами президента США Дональда Трампа, заявляют официальные лица Таиланда.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Наша позиция позволяет нам справиться с возможными потрясениями в обозримом будущем», — заявил заместитель управляющего Банком Таиланда Пити Дисятат во вторник в интервью Bloomberg.

Несмотря на то, что Трамп удвоил запланированные пошлины на товары из Китая до 20%, последнее снижение процентной ставки Банком Таиланда является достаточным для смягчения последствий для мировой и внутренней экономики, добавил Пити.

Банк Таиланда на прошлой неделе удивил рынок вторым снижением процентной ставки всего за четыре месяца, чтобы поддержать экономику страны — вторую по величине в Юго-Восточной Азии, передает Bloomberg.

Как сообщает агентство, снижение произошло после неутешительных данных об экономическом росте и прямого обращения премьер-министра Таиланда, чья администрация настаивала на снижении затрат по займам и повышении целевого показателя инфляции для стимулирования потребления и кредитования.

Вопреки ожиданиям экономистов, ВВП Таиланда вырос лишь на 2,5% в 2024 году, что составляет лишь половину темпов роста в соседней Индонезии. Маловероятно, что в 2025 году страна сможет принципиально увеличить этот показатель, говорится в материале Bloomberg.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.