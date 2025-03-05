Bloomberg узнал о возможностях Таиланда противостоять тарифной угрозе Трампа

Вопреки ожиданиям экономистов, ВВП Таиланда вырос лишь на 2,5% в 2024 году, что составляет лишь половину темпов роста в соседней Индонезии. Маловероятно, что в 2025 году страна сможет принципиально увеличить этот показатель, говорится в материале Bloomberg.