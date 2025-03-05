Bloomberg узнал о возможностях Таиланда противостоять тарифной угрозе Трампа

«Наша позиция позволяет нам справиться с возможными потрясениями в обозримом будущем», — заявил заместитель управляющего Банком Таиланда Пити Дисятат во вторник в интервью Bloomberg.
Несмотря на то, что Трамп удвоил запланированные пошлины на товары из Китая до 20%, последнее снижение процентной ставки Банком Таиланда является достаточным для смягчения последствий для мировой и внутренней экономики, добавил Пити.
Банк Таиланда на прошлой неделе удивил рынок вторым снижением процентной ставки всего за четыре месяца, чтобы поддержать экономику страны — вторую по величине в Юго-Восточной Азии, передает Bloomberg.
Как сообщает агентство, снижение произошло после неутешительных данных об экономическом росте и прямого обращения премьер-министра Таиланда, чья администрация настаивала на снижении затрат по займам и повышении целевого показателя инфляции для стимулирования потребления и кредитования.
Вопреки ожиданиям экономистов, ВВП Таиланда вырос лишь на 2,5% в 2024 году, что составляет лишь половину темпов роста в соседней Индонезии. Маловероятно, что в 2025 году страна сможет принципиально увеличить этот показатель, говорится в материале Bloomberg.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.