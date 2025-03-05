Аналитик спрогнозировал рост цен на золото из-за торговых войн

«Усиление геополитических противоречий продолжает оказывать поддержку золоту. Спотовая цена на золото обновила исторический рекорд, превысив отметку $2930 за унцию. Мы ожидаем дальнейшего роста цены на золото как минимум до $3 тыс. за унцию и закрепления выше этого уровня», — сказал он.
Ранее 4 марта вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики. Вашингтон также увеличил пошлины против китайской продукции.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».