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Аналитик спрогнозировал рост цен на золото из-за торговых войн

Стоимость золота может подняться выше 3 тысяч долларов за тройскую унцию в связи с геополитической ситуацией. Об этом заявил «Газете.Ru» Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Усиление геополитических противоречий продолжает оказывать поддержку золоту. Спотовая цена на золото обновила исторический рекорд, превысив отметку $2930 за унцию. Мы ожидаем дальнейшего роста цены на золото как минимум до $3 тыс. за унцию и закрепления выше этого уровня», — сказал он.

Ранее 4 марта вступили в силу 25-процентные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики. Вашингтон также увеличил пошлины против китайской продукции.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».