АКОРТ: несколько российских поставщиков проактивно снижают цены на товары

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ретейлеры обсуждают с поставщиками снижение закупочных цен в разных форматах, как только к этому появляются объективные предпосылки, при этом ряд ответственных поставщиков самостоятельно снижают цены. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
5 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что ретейлер «Ашан» направил поставщикам письмо с просьбой представить предложения по снижению закупочных цен на товары в связи с укреплением рубля.
«Переговоры о снижении закупочных цен, как и о сдерживании их роста, ретейлеры ведут в разных форматах, как только к этому появляются объективные предпосылки. Есть случаи, когда удается договориться об отсрочке повышения либо о коррекции цен. Ряд ответственных поставщиков проактивно снижают цены», — сказал Богданов.
Он указал, что базовая социальная задача крупного ретейла — продавать товары по максимально доступным ценам, обеспечивая стабильные объемы и регулярность поставок и поддерживая достаточные запасы. «В этом плане торговля находится между молотом и наковальней, стремясь не допустить резкого роста розничных цен и сохранить партнерские отношения с поставщиками, без которых деятельность ретейла невозможна», — добавил собеседник агентства.
При этом, продолжил Богданов, если увеличение закупочных цен полностью перекладывается в цены на полке, это может снизить спрос и, как следствие, товарооборот. Торговле приходится демпфировать этот рост, но для компенсации возросших издержек необходимо искать внутренние резервы, которых немного.
«Например, в 2024 году на большинство социально значимых продуктов питания розничные цены в крупных торговых сетях росли медленнее закупочных (в среднем на 1,5−2 процентных пункта) — ретейл сдерживал рост цен за счет сниженной, а в ряде случаев — например, в категории картофеля, курятины или подсолнечного масла — отрицательной наценки», — сказал председатель президиума АКОРТ.