АКОРТ: несколько российских поставщиков проактивно снижают цены на товары

«Переговоры о снижении закупочных цен, как и о сдерживании их роста, ретейлеры ведут в разных форматах, как только к этому появляются объективные предпосылки. Есть случаи, когда удается договориться об отсрочке повышения либо о коррекции цен. Ряд ответственных поставщиков проактивно снижают цены», — сказал Богданов.