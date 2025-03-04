VK Tech увеличил выручку за 2024 год на 42,1%, до 13,6 млрд рублей

«В 2024 году бизнес VK Tech продолжил демонстрировать высокие темпы роста. В 2024 году выручка увеличилась на 42,1% до 13,6 млрд рублей, EBITDA выросла в 2,4 раза до 4 млрд руб., а рентабельность по EBITDA достигла 29,2% по сравнению с 17,4% в 2023 году. Основой для роста ключевых финансовых показателей стала комбинация двух моделей поставки: On-Premise и On-Cloud, — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев. — В прошлом году команда VK Tech в два раза увеличила клиентскую базу, запустила крупные проекты у новых клиентов, в том числе в банковской и промышленной отраслях, представила знаковые для рынка решения, в частности — VK Data Platform и собственную технологию виртуальных рабочих столов, а также интегрировала продукты “Р7” в экосистему предложений для клиентов. По оценкам Strategy Partners, рынок российского корпоративного ПО будет расти в среднем на 24% в год до 2030 года и достигнет 700 млрд рублей. Уверен, VK Tech станет частью этой динамики, продолжит реализовывать стратегию роста, укрепляя лидирующие позиции как разработчик и поставщик собственных решений».