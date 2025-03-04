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Арестованы активы крупных железнодорожных операторов

Арестованы активы крупных железнодорожных операторов. Как стало известно «Ъ», по антикоррупционному иску Генпрокуратуры арестованы акции одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО «Вектор Рейл» и ее дочерних структур, включая «СГ-Транс» (ведущий оператор по транспортировке сжиженных газов). Надзор требует, чтобы их владельцы, бывший вице-президент ОАО РЖД Салман Бабаев и его сыновья, а также их партнер Алексей Тайчер, выплатили государству более 30 млрд руб. Истец считает, что ответчики использовали свою работу в РЖД для совершения ряда невыгодных для государства сделок и незаконного личного обогащения.

Источник: РИА "Новости"

Ответчиками по иску, принятому Октябрьским райсудом Екатеринбурга, помимо Алексея Тайчера и его бывшего руководителя по работе в РЖД Салмана Бабаева выступают сыновья последнего Тимур и Руслан Бабаевы и принадлежащая им компания «Вектор Рейл». Последняя является собственником оператора перевозок сжиженных углеводородных газов «СГ-Транс». И если Алексей Тайчер с июня 2024 года находится в СИЗО по обвинению в мошенническом хищении у ПАО «Трансфин-М» 710 млн руб., то господа Бабаевы, по сведениям «Ъ», фигурантами уголовных дел в настоящее время не являются.

Еще одним ответчиком является созданное в 2010 году в Свердловской области и принадлежащее РЖД АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК). Это крупнейший в стране грузовой железнодорожный оператор, предоставляющий транспортные услуги предприятиям топливно-энергетического комплекса, металлургической, строительной и сельскохозяйственной отраслей промышленности по всей России. Третьим лицом заявлено ОАО РЖД.

Поводом для иска стало выявление Генпрокуратурой нарушений законодательства о противодействии коррупции в деятельности должностных лиц госкомпании, а также ее дочерних структур, «имеющих стратегическое значение для страны».

В иске, имеющемся в распоряжении «Ъ», говорится, что уставный капитал АО ФГК, сформированный исключительно за счет имущества ОАО РЖД, превышает 87 млрд руб., а актив включает 134,4 тыс. единиц подвижного состава, что позволяет государству обеспечивать грузоперевозки и сдерживать рост тарифов частных операторов на них. Однако, как считает истец, в 2015 году контроль над АО ФГК установил гражданин Израиля и резидент Великобритании Алексей Тайчер, занявший должность генерального директора и члена совета директоров компании. Этого результата, по данным прокуратуры, он достиг при содействии старшего вице-президента ОАО РЖД Салмана Бабаева, чьим советником господин Тайчер являлся ранее. Наряду с этим господин Тайчер при протекции Салмана Бабаева назначался на иные руководящие посты в ОАО РЖД и его дочерних структур. В частности, в 2007—2012 годах господин Тайчер был его замом, первым заместителем генерального директора ОАО «Первая грузовая компания» (принадлежало РЖД), руководителем которого до 2011 года являлся господин Бабаев.

В АО ФГК господин Тайчер под непосредственным кураторством вице-президента ОАО РЖД по коммерческой деятельности Бабаева проработал до 2018 года. Затем он еще год занимал пост советника гендиректора-предправления ОАО РЖД.

По данным прокуратуры, замещение указанных должностей позволило обоим «оказывать неограниченное влияние на административно-хозяйственные процессы и организационно-распорядительные решения дочерних компаний ОАО РЖД, получать конфиденциальную информацию об их операционной деятельности, доходах, прибыльности и высоколиквидных активах». Доступ к этим сведениям дал возможность господам Тайчеру и Бабаеву «выбирать интересующее их имущество из состава государственной компании, а далее своей властью обращать его в личную собственность и собственность подконтрольных лиц, несмотря на недопустимость вступления в конфликт интересов, то есть удовлетворять свою корыстную заинтересованность за счет государства».

Генпрокуратура установила, что в 2012—2013 годах АО ФГК заключило с ПАО «Трансфин-М» (принадлежало ОАО РЖД) восемь договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов.

В 2017 году господин Тайчер, «вопреки решению совета директоров ФГК и в отсутствие экономической целесообразности для этой организации», подписал с «Трансфин-М» соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами. Благодаря этому затраты ФГК увеличились на 1,1 млрд руб., а доходы ПАО выросли на ту же сумму.

После этого господин Тайчер обеспечил заключение ПАО «Трансфин-М» фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО «РейлСтрим». По этим контрактам на счета ООО поступило 937,5 млн руб., бОльшая часть которых (около 710 млн) была выведена за рубеж, после чего компания-заемщик обанкрочена. В рамках данного эпизода господин Тайчер и был арестован летом 2024 года.

Однако помимо этого, по данным прокуратуры, господин Тайчер в 2018 году также обеспечил продажу принадлежащих ПАО «Трансфин-М» 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 млрд руб. в пользу аффилированного с ним ООО РРЛ, которым владела кипрская компания. Позже РРЛ ликвидировали, а подвижной состав перерегистрировали на другую кипрскую фирму, которую господин Тайчер в 2021 году передал ООО «Вектор Рейл». Она, по данным Генпрокуратуры, принадлежала Салману Бабаеву и его сыновьям — Руслану и Тимуру. «Последние знали и понимали, что переданное им имущество являлось частью государственной собственности, а Тайчер завладел правами на него путем использования служебного положения и должностных полномочий», — отмечается в иске.

Доступ к этим сведениям дал возможность господам Тайчеру и Бабаеву «выбирать интересующее их имущество из состава государственной компании, а далее своей властью обращать его в личную собственность и собственность подконтрольных лиц, несмотря на недопустимость вступления в конфликт интересов, то есть удовлетворять свою корыстную заинтересованность за счет государства».

Генпрокуратура установила, что в 2012—2013 годах АО ФГК заключило с ПАО «Трансфин-М» (принадлежало ОАО РЖД) восемь договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов.

В 2017 году господин Тайчер, «вопреки решению совета директоров ФГК и в отсутствие экономической целесообразности для этой организации», подписал с «Трансфин-М» соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами. Благодаря этому затраты ФГК увеличились на 1,1 млрд руб., а доходы ПАО выросли на ту же сумму.

После этого господин Тайчер обеспечил заключение ПАО «Трансфин-М» фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО «РейлСтрим».

По этим контрактам на счета ООО поступило 937,5 млн руб., бОльшая часть которых (около 710 млн) была выведена за рубеж, после чего компания-заемщик обанкрочена. В рамках данного эпизода господин Тайчер и был арестован летом 2024 года.

Однако помимо этого, по данным прокуратуры, господин Тайчер в 2018 году также обеспечил продажу принадлежащих ПАО «Трансфин-М» 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 млрд руб. в пользу аффилированного с ним ООО РРЛ, которым владела кипрская компания.

Позже РРЛ ликвидировали, а подвижной состав перерегистрировали на другую кипрскую фирму, которую господин Тайчер в 2021 году передал ООО «Вектор Рейл». Она, по данным Генпрокуратуры, принадлежала Салману Бабаеву и его сыновьям — Руслану и Тимуру. «Последние знали и понимали, что переданное им имущество являлось частью государственной собственности, а Тайчер завладел правами на него путем использования служебного положения и должностных полномочий», — отмечается в иске.

В 2019 году господин Тайчер, будучи советником председателя правления ОАО РЖД, узнал о планируемой продаже ею своей «дочки» — ПАО «Трансфин-М». В связи с этим, полагает прокуратура, он решил увеличить капитализацию компании за счет госсредств и в последующем создать условия для безальтернативной реализации этого общества «самому себе на нерыночных и неконкурентных условиях».

Для этого господин Тайчер организовал досрочное расторжение заключенных в 2012—2013 годах ФГК с ПАО «Трансфин-М» восьми договоров лизинга 12,6 тыс. грузовых железнодорожных вагонов и отказ АО ФГК от выкупа у компании арендуемых вагонов в 2020—2021 годах за 14 млрд руб.

В итоге «Трансфин-М» продал вагоны за 22,6 млрд руб. в АО «ВТБ-Лизинг». Последнее по предварительно заключенному в 2019 году соглашению предоставило этот подвижной состав в лизинг АО ФГК.

По данным Генпрокуратуры, совершение этих сделок причинило последнему ущерб на 8,6 млрд руб. и привело к увеличению на 15% суммы ежемесячных платежей АО за аренду того же самого имущества, которое фактически из пользования общества не выбывало, установило надзорное ведомство.

В дальнейшем господин Тайчер приобрел акции ПАО «Трансфин-М» и «обратил в свою пользу 22,6 млрд руб., полученных обществом от реализации вагонов», «в результате чего незаконно обогатился за счет государства как единственного учредителя и собственника компании и ее дочерних организаций», говорится в иске.

Всего, по подсчетам надзора, господа Бабаев и Тайчер вывели в свою пользу из структур ОАО РЖД не менее 30,1 млрд руб., на которые приобрели высоколиквидные активы, оформив их на родственников и подконтрольных им лиц. «В свою очередь, АО ФГК и АО “Вектор Рейл”, а также Тимур и Руслан Бабаевы совершили самостоятельное коррупционное правонарушение», способствовав отцу и Алексею Тайчеру «в совершении актов коррупции», указано в исковом заявлении.

Генпрокуратура просит взыскать с ответчиков (кроме ФГК) солидарно 30 млрд 101 млн руб., обратив средства в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем.

Добиться взыскания денег ведомство намерено за счет имущества ответчиков, которое суд уже арестовал в обеспечение иска.

Под обеспечительные меры попали 100% акций АО «Вектор Рейл» и его дочерних компаний АО «СГ-Транс» и АО «Химинвесттранс», а также собственность и счета близких родственников господ Бабаевых и Тайчера, включая их детей, бывшую и нынешнюю жену последнего. Стоит отметить, что вторая жена господина Тайчера Эстер Гольберг, а также их дети Соломон и Елизавета являются гражданами Израиля и Великобритании и постоянно проживают за рубежом.

Предварительное слушание по иску в Октябрьском районном суде Екатеринбурга Свердловской области пройдет 14 марта. Оперативно получить комментарии от ответчиков «Ъ» не удалось. Адвокат господина Тайчера Мария Ярош сказала «Ъ», что ей неизвестно об иске Генпрокуратуры к ее подзащитному, отметив, что никаких новых эпизодов по его уголовному делу не появлялось.

На время судебных разбирательств ответчиков обязали обеспечить бесперебойную работу своих предприятий.