Арестованы активы крупных железнодорожных операторов

В иске, имеющемся в распоряжении «Ъ», говорится, что уставный капитал АО ФГК, сформированный исключительно за счет имущества ОАО РЖД, превышает 87 млрд руб., а актив включает 134,4 тыс. единиц подвижного состава, что позволяет государству обеспечивать грузоперевозки и сдерживать рост тарифов частных операторов на них. Однако, как считает истец, в 2015 году контроль над АО ФГК установил гражданин Израиля и резидент Великобритании Алексей Тайчер, занявший должность генерального директора и члена совета директоров компании. Этого результата, по данным прокуратуры, он достиг при содействии старшего вице-президента ОАО РЖД Салмана Бабаева, чьим советником господин Тайчер являлся ранее. Наряду с этим господин Тайчер при протекции Салмана Бабаева назначался на иные руководящие посты в ОАО РЖД и его дочерних структур. В частности, в 2007—2012 годах господин Тайчер был его замом, первым заместителем генерального директора ОАО «Первая грузовая компания» (принадлежало РЖД), руководителем которого до 2011 года являлся господин Бабаев.