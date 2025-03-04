В России вдвое подорожал апельсиновый сок

«Годовая инфляция по Индексу Мишек в феврале ускорилась. По состоянию на 1 марта 2025 года за год подешевели морковь (-53,3%), конфеты “Мишка косолапый” (-14,3%), куриные тушки (-3,8%) и яйца куриные категории С1 “Окские” (-3,6%). Однако за год большинство товаров в индексе все же подорожало, в том числе сок апельсиновый J-7 (+100%), сливочное масло “Домик в деревне” (+42,9%), сельдь “Матиас” (+33,8%), бюджетный белый хлеб (+31,4%), молоко “Домик в деревне” на (+30%), детский мармелад “Fruit-Tella” (+23,1%), чай черный “Акбар” (+19,9%), плавленый сырный продукт “Фетакса” (+16,3%), масло подсолнечное “Олейна” (+3,3%), бананы (+3,1%)», — пояснил Абрамов.