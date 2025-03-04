В Институте Гайдара назвали товары, внесшие вклад в инфляцию в начале года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рост потребительских цен после резкого повышения в ноябре в последние два месяца замедлился. Самый существенный вклад в инфляцию в начале года внесли рост цен на рыбу, алкоголь, электронику и иностранные автомобили, говорится в исследовании «Мониторинг экономической ситуации в России», который был проведен научными сотрудниками лаборатории денежно-кредитной политики Института Гайдара (есть в распоряжении ТАСС).
«Значительный вклад в инфляцию на протяжении последних месяцев вносит рост цен на рыбу и морепродукты. Доля этой компоненты в потребительской корзине составляет всего 1,8%, однако рост цен в январе на 1,83% привел к тому, что вклад рыбы и морепродуктов в январскую инфляцию и годовую инфляцию составил 0,03 п.п. Кроме того, из-за повышения акцизов на спирт с 1 января 2025 года существенный вклад в январскую инфляцию внес рост цен на алкоголь. Рост цен в январе на 2,1% привел к тому, что вклад алкоголя в январскую инфляцию составил 0,09 п.п., а в годовую инфляцию по итогам месяца — 0,4 п.п. В целом за последние 12 месяцев алкогольная продукция подорожала на 10,07%», — говорится в материале.
Аналитики также отмечают, что в декабре вклад удорожания непродовольственных товаров в инфляцию вырос с 0,2 п.п. до 0,3 п.п., что связано с ослаблением курса рубля — значительно выросли темпы удорожания электроники и иностранных автомобилей, на стоимость которых также повлиял перенос в цены выросшего утильсбора.
При этом, отмечается в документе, вклад непродовольственных товаров в январскую инфляцию сократился до 0,1 п.п., что, помимо прочего, связано со снижением веса данных товаров в потребительской корзине на 0,5 п.п. до 33,5%. «В то же время вклад услуг в рост общего уровня цен по итогам января увеличился с 0,1 п.п. до 0,6 п.п., что связано с ростом цен на услуги зарубежного туризма (на 2,2%) и пассажирского транспорта (3,7%). Это добавило в месячную инфляцию соответственно 0,02 п.п. и 0,08 п.п. Фактором существенного роста стоимости услуг в январе стало повышение тарифов на коммунальные услуги (2,2%), что привело к дополнительному росту месячной инфляции на 0,2 п.п.», — говорится в исследовании.
«С поправкой на сезонность в годовом выражении потребительская инфляция в январе составила 11,4%, что, однако, ниже значений этого показателя, наблюдавшихся в ноябре (15,3%) и декабре (13,2%). Таким образом, в последние два месяца происходит замедление роста потребительских цен после его резкого повышения на 6,5 п.п. в ноябре», — подытожили эксперты.