В Институте Гайдара назвали товары, внесшие вклад в инфляцию в начале года

«Значительный вклад в инфляцию на протяжении последних месяцев вносит рост цен на рыбу и морепродукты. Доля этой компоненты в потребительской корзине составляет всего 1,8%, однако рост цен в январе на 1,83% привел к тому, что вклад рыбы и морепродуктов в январскую инфляцию и годовую инфляцию составил 0,03 п.п. Кроме того, из-за повышения акцизов на спирт с 1 января 2025 года существенный вклад в январскую инфляцию внес рост цен на алкоголь. Рост цен в январе на 2,1% привел к тому, что вклад алкоголя в январскую инфляцию составил 0,09 п.п., а в годовую инфляцию по итогам месяца — 0,4 п.п. В целом за последние 12 месяцев алкогольная продукция подорожала на 10,07%», — говорится в материале.