Требование о продаже валютной выручки экспортерами продлят на год

В настоящее время экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года — не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 рублей.