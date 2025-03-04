Требование о продаже валютной выручки экспортерами продлят на год

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров будет продлено еще на год, действие этой нормы не повлияло на динамику рубля, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Совета Федерации.
«Срок действия указа истекает. Мы разослали на согласование проект продления срока действия указа. На этом этапе нет ощущения, что рубль укрепился так сильно благодаря действиям указа, то есть у нас сейчас объемы продаж превышают существенно те минимальные нормы, которые были заложены. Поэтому указ не повлиял на динамику рубля», — сказал Моисеев.
В пресс-службе Минфина уточнили, что срок действия указа будет продлен на год. Мера действует с октября 2023 года, срок действия истекал 30 апреля.
В настоящее время экспортеры обязаны зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% этого объема. Затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года — не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. Решение было принято на фоне стабилизации курса доллара выше 100 рублей.
Изначально на зачисление выручки на счет давалось 60 дней. В январе 2024 года президент Владимир Путин пообещал исправить «недочеты» в механизме после жалоб на то, что бизнес должен платить штраф 30% при несвоевременном возврате валютной выручки, что вынуждает его поставлять товары только по предоплате и исключает возможность продаж с отсрочкой платежа.
Тогда же в Банке России заявили, что не увидели необходимости в продлении сроков обязательной продажи валютной выручки. В пресс-службе ЦБ рассказали ТАСС, что для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами нет «весомых оснований», влияние этого решения на валютной рынок было умеренным в сравнении с проводимой денежно-кредитной политикой и уровнем ключевой ставки.