Трамп заявил, что TSMC инвестирует $100 млрд в производство чипов в США

Вашингтон начал вводить рестрикции на экспорт полупроводников в КНР в октябре 2022 года, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Агентство Bloomberg указывало со ссылкой на доклад Федерального резервного банка Нью-Йорка, что ужесточение санкций Вашингтона в сфере экспорта привело к снижению рыночной стоимости американских компаний на $130 млрд. В документе говорилось, что введение более жестких торговых барьеров свидетельствует о провале попыток США противодействовать развитию КНР в сфере полупроводников. Крупнейшие американские производители оборудования для чипов (Applied Materials, Lam Research, KLA) считают, что текущая политика Вашингтона наносит ущерб американским компаниям, но не приводит к замедлению развития китайских технологий.