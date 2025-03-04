Трамп заявил, что TSMC инвестирует $100 млрд в производство чипов в США

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) инвестирует по меньшей мере $100 млрд в развитие производства полупроводников на территории США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, TSMC, считающаяся мировым лидером по производству чипов, «в течение короткого времени инвестирует по меньшей мере $100 млрд нового капитала в США для создания новейших предприятий по производству полупроводников». Трамп пояснил, что большая часть новых предприятий будет построена на территории штата Аризона. «Самые мощные чипы для [технологий] искусственного интеллекта будут производиться в Америке», — утверждает Трамп.
Ранее глава американской администрации заявлял, что Соединенные Штаты введут пошлины на импорт полупроводников. Он отмечал, что на Тайване сосредоточено до 98% указанного бизнеса и он намерен вернуть этих производителей в США.
Вашингтон начал вводить рестрикции на экспорт полупроводников в КНР в октябре 2022 года, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Агентство Bloomberg указывало со ссылкой на доклад Федерального резервного банка Нью-Йорка, что ужесточение санкций Вашингтона в сфере экспорта привело к снижению рыночной стоимости американских компаний на $130 млрд. В документе говорилось, что введение более жестких торговых барьеров свидетельствует о провале попыток США противодействовать развитию КНР в сфере полупроводников. Крупнейшие американские производители оборудования для чипов (Applied Materials, Lam Research, KLA) считают, что текущая политика Вашингтона наносит ущерб американским компаниям, но не приводит к замедлению развития китайских технологий.
13 января администрация экс-президента США Джо Байдена объявила о введении новых ограничений на экспорт ИИ-чипов. Как уточнила газета Politico, после рестрикций только 18 союзников Вашингтона, в том числе 10 членов ЕС, могут импортировать чипы для искусственного интеллекта без ограничений.