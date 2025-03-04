Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20% из-за поставок фентанила

«Я пришел к выводу, что Китай не предпринял адекватных шагов для смягчения кризиса с запрещенными наркотическими веществами путем совместных правоохранительных действий и что кризис, описанный в исполнительном указе 14195, не был преодолен», — отмечается в документе. В связи с этим в текст упомянутого указа были внесены изменения: 10%-ные пошлины заменены 20%-ными.