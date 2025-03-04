ТПП предложила охватить «регуляторной гильотиной» сферу лицензирования

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила распространить механизм «регуляторной гильотины» на разрешительную деятельность. Об этом сообщил ТАСС глава ТПП Сергей Катырин.
«Реформа “регуляторной гильотины” до сих пор не распространена на разрешительную деятельность, то есть на вопросы получения бизнесом многочисленных разрешений, лицензий, аккредитаций и так далее. Как следствие, до настоящего времени множество предприятий вынуждены получать лицензии в тех сферах деятельности, в которых их предприятие не представляет существенной угрозы причинения вреда или ущерба охраняемым законом ценностям», — сказал Катырин.
По его словам, эти и другие вопросы можно было бы урегулировать принятием закона «О разрешительной деятельности в Российской Федерации». Катырин также отметил, что в январе ТПП РФ сформировала и направила в Минэкономразвития предложения по переводу на уведомительный порядок получения разрешительных документов в тех видах деятельности, где это можно сделать безопасно.
«Перечень видов деятельности, в отношении которых сейчас действует разрешительный режим — лицензии, аккредитации и прочее — и по которым рассматривается вопрос о переходе на уведомительный порядок, включает более 420 позиций. Из них бизнес высказал пожелания об уведомительном порядке в сферах предоставления транспортных услуг, строительства, товарооборота, производства лекарственных средств и других», — уточнил Катырин.
Кроме того, сейчас оценка применения обязательных требований осуществляется раз в шесть лет. «С учетом подвижной экономики, быстроменяющейся ситуации мы считаем, что этот срок следует сократить, как минимум вдвое», — заключил Катырин.
Работа по оптимизации обязательных требований к бизнесу началась в 2019 году, тогда по поручению президента РФ была реализована «регуляторная гильотина». Направление курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.