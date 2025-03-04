ТПП предложила охватить «регуляторной гильотиной» сферу лицензирования

«Реформа “регуляторной гильотины” до сих пор не распространена на разрешительную деятельность, то есть на вопросы получения бизнесом многочисленных разрешений, лицензий, аккредитаций и так далее. Как следствие, до настоящего времени множество предприятий вынуждены получать лицензии в тех сферах деятельности, в которых их предприятие не представляет существенной угрозы причинения вреда или ущерба охраняемым законом ценностям», — сказал Катырин.