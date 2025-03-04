Таяни: Италия готова предоставить Алжиру новые инвестиции

«Отношения между Италией и Алжиром очень прочные. Мы готовы двигаться вперед в деле укрепления этих отношений, простирающихся от политического до экономического сотрудничества, а также включающих сферу культуры», — цитирует Таяни алжирское радио.
«Мы также обсудили различные аспекты экономического сотрудничества, особенно в области энергетики, инфраструктуры, строительства и агропромышленности. Мы готовы осуществлять новые инвестиции в Алжире и предоставить все наши ноу-хау», — добавил итальянский вице-премьер.
«Мы хотим поддержать преподавание итальянского языка в Алжире и хотим, чтобы в итальянских университетах училось больше алжирских студентов», — сказал он. По словам Таяни, он также обсудил с Теббуном тему «стабильности в Средиземноморском регионе и борьбу с торговлей людьми».
Алжир и Рим традиционно поддерживают тесные отношения, в том числе в экономической области. Италия, в частности, является крупным импортером алжирского природного газа.