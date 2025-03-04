Таяни: Италия готова предоставить Алжиру новые инвестиции

«Мы хотим поддержать преподавание итальянского языка в Алжире и хотим, чтобы в итальянских университетах училось больше алжирских студентов», — сказал он. По словам Таяни, он также обсудил с Теббуном тему «стабильности в Средиземноморском регионе и борьбу с торговлей людьми».