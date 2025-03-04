Суд признал банкротом экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна

Заявление о банкротстве Аганбегяна в июле 2024 года подал банк непрофильных активов «Траст». Он заявил, что предприниматель не выполняет условия соглашения, заключенного по делу о взыскании 289,5 млрд руб. убытков с бывших топ-менеджеров «ФК Открытие». Заседание, на котором рассматривали обоснованность заявления «Траста», прошло в закрытом режиме.
По версии истца, в 2023 году в ходе проверки исполнения соглашения выяснилось, что Рубен Аганбегян скрыл несколько объектов недвижимости, в том числе апартаменты в Нью-Йорке, и счета в банках США, Латвии и Армении. «Траст» требовал от него выплатить средства от реализации сокрытых активов, но не получил ответа. Аганбегян также выступал ответчиком по делу о привлечении субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Открытие Холдинг» в размере 916 млрд руб.
До 2017 года АО «Открытие Холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», являлось одной из крупнейших финансовых групп в России. Однако затем банк «ФК Открытие» был санирован Центробанком и сейчас входит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом. Сумма требований кредиторов к нему составляет 920 млрд руб.