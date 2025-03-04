Суд признал банкротом экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна

По версии истца, в 2023 году в ходе проверки исполнения соглашения выяснилось, что Рубен Аганбегян скрыл несколько объектов недвижимости, в том числе апартаменты в Нью-Йорке, и счета в банках США, Латвии и Армении. «Траст» требовал от него выплатить средства от реализации сокрытых активов, но не получил ответа. Аганбегян также выступал ответчиком по делу о привлечении субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Открытие Холдинг» в размере 916 млрд руб.