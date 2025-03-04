Стоимостной объем сделок на СПБ Бирже в феврале вырос в 7,7 раза

«Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже по итогам февраля 2025 года составил 44,63 млрд рублей. Это в 7,7 раза больше, чем в январе 2025 года (5,78 млрд руб.), и в 32,8 раза превышает показатель февраля 2024 года (1,36 млрд руб.)», — отмечается в сообщении.