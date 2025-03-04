Стоимостной объем сделок на СПБ Бирже в феврале вырос в 7,7 раза

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стоимостной объем сделок с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже по итогам февраля 2025 года составил 44,63 млрд рублей, что в 7,7 раза больше, чем в январе (5,78 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
«Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на СПБ Бирже по итогам февраля 2025 года составил 44,63 млрд рублей. Это в 7,7 раза больше, чем в январе 2025 года (5,78 млрд руб.), и в 32,8 раза превышает показатель февраля 2024 года (1,36 млрд руб.)», — отмечается в сообщении.
При этом, по данным площадки, доля объема торгов по субботам и воскресеньям составила 2,75% (1,23 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.
Среднедневной объем торгов в будние дни в феврале составил 2,17 млрд рублей, увеличившись в 7,5 раза по отношению к январю. С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 1,59 млрд рублей.
В сообщении также отмечается, что участники торгов заключили в феврале свыше 2,59 млн сделок, что в 2,8 раза больше по сравнению с январем (0,93 млн), а в информационной системе СПБ Биржи размещены цифровые финансовые активы на 2,43 млрд рублей (1,16 млрд рублей в январе).