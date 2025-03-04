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Стало известно, как США с огромным госдолгом остались первой экономикой

Госдолг США на конец февраля составил 36,5 трлн долларов, что в 115 раз превышает госдолг России. Как стране с таким долгом удается оставаться первой экономикой мира, рассказала Финансам Mail Светлана Фрумина, к.э.н., заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По ее словам, проблемы с обслуживанием государственного долга США нарастают. Ситуацию усугубили высокая процентная ставка (4,5%), игнорирование лимитов заимствований и рекордный дефицит бюджета. Сейчас расходы на обслуживание госдолга превышают 1 трлн долларов в год.

Как отметила эксперт, обслуживать такой государственный долг и поддерживать экономику США помогают действия некоторых стран. Так, расти продолжают вложения в США Великобритании, Люксембурга, Бельгии и других стран.

Говоря о том, как государство с таким долгом остается первой экономикой мира, Светлана Фрумина подчеркнула, что между размерами госдолга и величиной экономики нет прямой зависимости.

«Однако отношение долга к ВВП является важным показателем, отражающим состояние экономики. США является 11 экономикой по величине государственного долга к ВВП, уступая Японии, Сингапуру, Италии и другим странам», — сказала она.

По словам эксперта, важно рассматривать не только саму величину заимствований, но и расходы на их обслуживание вкупе с другими макроэкономическими показатели. При росте процентных ставок и изменении статуса доллара как мировой валюты риски обслуживания долга возрастают, заключила Светлана Фрумина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».