Стало известно, как США с огромным госдолгом остались первой экономикой

По ее словам, проблемы с обслуживанием государственного долга США нарастают. Ситуацию усугубили высокая процентная ставка (4,5%), игнорирование лимитов заимствований и рекордный дефицит бюджета. Сейчас расходы на обслуживание госдолга превышают 1 трлн долларов в год.
Как отметила эксперт, обслуживать такой государственный долг и поддерживать экономику США помогают действия некоторых стран. Так, расти продолжают вложения в США Великобритании, Люксембурга, Бельгии и других стран.
Говоря о том, как государство с таким долгом остается первой экономикой мира, Светлана Фрумина подчеркнула, что между размерами госдолга и величиной экономики нет прямой зависимости.
«Однако отношение долга к ВВП является важным показателем, отражающим состояние экономики. США является 11 экономикой по величине государственного долга к ВВП, уступая Японии, Сингапуру, Италии и другим странам», — сказала она.
По словам эксперта, важно рассматривать не только саму величину заимствований, но и расходы на их обслуживание вкупе с другими макроэкономическими показатели. При росте процентных ставок и изменении статуса доллара как мировой валюты риски обслуживания долга возрастают, заключила Светлана Фрумина.
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