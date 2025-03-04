Стало известно, как США с огромным госдолгом остались первой экономикой

По словам эксперта, важно рассматривать не только саму величину заимствований, но и расходы на их обслуживание вкупе с другими макроэкономическими показатели. При росте процентных ставок и изменении статуса доллара как мировой валюты риски обслуживания долга возрастают, заключила Светлана Фрумина.