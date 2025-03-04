Сладкое сбрасывает вес. Рост цен пытается стать незаметным

Производители давно прибегают к снижению веса товара в упаковке, это «шринкфляция», говорит руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Хотя обычно бизнес, по его словам, ограничивается 10-процентной коррекцией. «Тенденция в полной мере актуальна и для категории сладостей, где “усыхание” стало одним из основных инструментов скрытой инфляции: цена на полке не растет, но потребитель все равно получает меньше», — рассуждает эксперт. Другим методом манипулирования ценой Гафаров называет изменение качественного состава: «В случае с шоколадом речь может идти о частичной замене какао-масла на дешевые аналоги».