Счетная палата обеспечила возврат в бюджет рекордных 148,9 млрд рублей

Счетная палата за 2024 год вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд рублей, из которых 96,9 млрд рублей поступили в федеральный бюджет. Этот показатель в пять раз превышает результат за 2023 год и стал рекордом за всю 30-летнюю историю ведомства. Такие данные приводятся в отчете о деятельности Счетной палаты (СП) за 2024 год, с которым ознакомились «Ведомости».