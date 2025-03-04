Счетная палата обеспечила возврат в бюджет рекордных 148,9 млрд рублей

Счетная палата за 2024 год вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд рублей, из которых 96,9 млрд рублей поступили в федеральный бюджет. Этот показатель в пять раз превышает результат за 2023 год и стал рекордом за всю 30-летнюю историю ведомства. Такие данные приводятся в отчете о деятельности Счетной палаты (СП) за 2024 год, с которым ознакомились «Ведомости».
В то же время сумма, выявленная в результате проверки 4706 нарушений и недостатков по итогам контрольных мероприятий за прошедший год, сократилась почти в два раза и составила 1,1 трлн рублей. Документ СП, объем которого составляет 446 страниц, был направлен в Госдуму перед отчетом руководства ведомства, запланированным на 20 марта. Подлинность документа подтвердил собеседник, работающий на Охотном Ряду.
Предстоящий отчет станет первым выступлением Бориса Ковальчука в должности председателя Счетной палаты перед Госдумой. Напомним, его назначение на этот пост состоялось в мае 2024 года.
«Для сравнения: в 2022 г. мы обеспечили возврат [в бюджет] 8,9 млрд руб., в 2023 г. — 26,4 млрд руб.», — отмечается во вступительном слове Ковальчука к отчету. Настолько впечатляющие результаты объясняются как предыдущей деятельностью ведомства, так и внедрением новых аудиторских подходов в 2024 году. В частности, Счетная палата активно развивает аудит на основе анализа больших данных, а также применяет инструменты искусственного интеллекта, которые помогают повысить качество работы.
В отчете, например, приводится случай невыполнения должностными лицами Ространснадзора их полномочий по привлечению нарушителей к ответственности, что привело к неначислению штрафов на общую сумму 11,5 млрд рублей. Кроме того, в 2024 году инспекторы Счетной палаты инициировали 66 административных дел. По итогам судебных разбирательств было назначено штрафов на сумму 100,7 млн рублей. Для сравнения, в 2023 году эта сумма составляла лишь 4,33 млн рублей.
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