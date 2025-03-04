Сбер: ущерб гражданам от кибермошенничества за год составил более 295 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ущерб, понесенный гражданами от телефонного мошенничества, в 2024 году составил более 295 млрд рублей. Такую оценку на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.