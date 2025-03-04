Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер: ущерб гражданам от кибермошенничества за год составил более 295 млрд рублей

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, эта оценка скромная.

Источник: Shutterstock

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ущерб, понесенный гражданами от телефонного мошенничества, в 2024 году составил более 295 млрд рублей. Такую оценку на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации озвучил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Сейчас мы подвели итоги и можем задокументированным образом констатировать, что убытки россиян по направлению телефонного мошенничества составили не менее 295 млрд рублей», — отметил Кузнецов.

Также, по его словам, эта оценка скромная. «По нашему видению, она (сумма ущерба — прим. ТАСС) достаточно выше», — добавил Кузнецов.