Рынок акций РФ демонстрирует рост индексов Мосбиржи и РТС более чем на 3%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Индексы РТС и Мосбиржи росли более чем на 3%. Возможной причиной резкого роста основных индексов российского рынка акций стали ожидания от возможной отмены американских санкций в отношении РФ. По данным на 11:49 мск, индекс Мосбиржи рос на 3,19%, до 3 246,09 пункта, индекс РТС торговался на уровне 1 145,76 пункта (+3,19%), свидетельствуют данные Мосбиржи.