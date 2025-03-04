Рынок акций РФ демонстрирует рост индексов Мосбиржи и РТС более чем на 3%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Индексы РТС и Мосбиржи росли более чем на 3%. Возможной причиной резкого роста основных индексов российского рынка акций стали ожидания от возможной отмены американских санкций в отношении РФ. По данным на 11:49 мск, индекс Мосбиржи рос на 3,19%, до 3 246,09 пункта, индекс РТС торговался на уровне 1 145,76 пункта (+3,19%), свидетельствуют данные Мосбиржи.
К 12:33 мск, индекс Мосбиржи незначительно замедлил рост и находился на отметке в 3 245,51 пункта (+3,17%), индекс РТС составлял 1 145,56 пункта (+3,17%).
Накануне агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций, Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций. Белый дом, Госдепартамент и Минфин США не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.