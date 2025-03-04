Рост цен на цемент в РФ превысил 12% в 2024 году

«По результатам мониторинга в 2024 рост цен на цемент в РФ составил 12,01%. Если сравнивать со средним ростом цен по группе ценообразующих ресурсов, это 11%. С начала 2025 года динамика немного усиливается — у нас фиксируется рост 1,5% при среднем росте цен по группе ценообразующих ресурсов 0,8%», — сказал он.