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Рост цен на цемент в РФ превысил 12% в 2024 году

Замдиректора департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя Евгений Мухин также отметил наличие проблем с поставками для строительной отрасли цемента железнодорожным транспортом.

Источник: Shutterstock

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рост цен на цемент в РФ в 2024 году составил 12,01%, с начала 2025 года — 1,5%. Об этом сообщил замдиректора департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя Евгений Мухин в ходе круглого стола «Повышение устойчивости цементной отрасли к внешним воздействиям».

«По результатам мониторинга в 2024 рост цен на цемент в РФ составил 12,01%. Если сравнивать со средним ростом цен по группе ценообразующих ресурсов, это 11%. С начала 2025 года динамика немного усиливается — у нас фиксируется рост 1,5% при среднем росте цен по группе ценообразующих ресурсов 0,8%», — сказал он.

Мухин добавил, что есть проблемы с поставками для строительной отрасли цемента железнодорожным транспортом.

Он поддержал позицию Минпромторга о необходимости формирования дополнительных производственных мощностей в местах, где есть потребность в достаточных объемах цемента, чтобы минимизировать нагрузку на доставку железнодорожным и автотранспортом.