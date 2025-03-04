Россиян предупредили о резком подорожании кофе в 2025 году

«Во-первых, на стоимость кофе повлияла пандемия. После ее начала резко усложнилась логистика, так как некоторые страны закрылись, а добыча кофе сократилась. Это увеличило стоимость логистических услуг и экспорта. Во-вторых, санкции после начала СВО привели к параллельному импорту и опять же к дополнительным затратам на логистику. В-третьих, рост цен на топливо и контейнерные перевозки также влияют на конечную стоимость кофе. Увеличиваются затраты на рабочую силу, удобрения и другие ресурсы для выращивания кофе в странах-производителях», — пояснила Колчина.