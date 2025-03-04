Роскачество советует при оплате ЖКХ проверять реквизиты платежа и данные

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг все больше становятся похожими на настоящие — чтобы определить фальшивку, следует обращать внимание на реквизиты платежа, данные плательщика и жилплощади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскачества.
Как отметили в организации, отличить поддельные квитанции на услуги ЖКХ от настоящих становится все сложнее. На фальшивых документах размещают поддельный QR-код с реквизитами мошенников — они получат средства, если оплатить такую квитанцию.
«В настоящей квитанции всегда указывают ФИО и адрес, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса. Житель, если у него есть индивидуальный прибор учета, ежемесячно подает показания на холодную и горячую воду и электроэнергию. Так что даже по этим цифрам можно будет понять, поддельная платежка или нет, поскольку мошенники явно рисуют цифры с потолка», — рассказали в Роскачестве.
В этой связи следует посмотреть, какие данные передавал пользователь услуг, совпадают ли они с указанными в платежном документе. Кроме того, в настоящей платежке всегда можно увидеть льготы и перерасчеты, общую и жилую площадь квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дату выставления счета и последней оплаты.
В Роскачестве отметили, что после сканирования QR-кода можно увидеть, куда пойдет платеж. При этом следует обратить внимание на поле организации: у управляющих компаний и Единого расчетного центра (ЕРЦ ЖКУ), как правило, есть четкое и знакомое название. «Если оплата идет на счет компании, о которой вы ранее не слышали, или вообще на счет физического лица, скорее всего перед вами подделка», — добавили в пресс-службе.
«Если квитанция вызывает сомнения, обратитесь в управляющую компанию, в центр госуслуг “Мои документы”. Не помешает можно сравнить платежку с предыдущей: если вдруг платежка поменялась внешне, это должно насторожить», — указали в Роскачестве. Если документ поступил по электронной почте, а пользователь услуг не подавал заявку в УК на подобную форму оплаты, это тоже может быть признаком того, что квитанция фальшивая.