Роскачество советует при оплате ЖКХ проверять реквизиты платежа и данные

В Роскачестве отметили, что после сканирования QR-кода можно увидеть, куда пойдет платеж. При этом следует обратить внимание на поле организации: у управляющих компаний и Единого расчетного центра (ЕРЦ ЖКУ), как правило, есть четкое и знакомое название. «Если оплата идет на счет компании, о которой вы ранее не слышали, или вообще на счет физического лица, скорее всего перед вами подделка», — добавили в пресс-службе.