Трюдо анонсировал ответные пошлины Канады на товары из США

Как сообщает Reuters, 25%-тные пошлины могут ударить по американским товарам стоимостью 30 млрд канадских долларов уже во вторник, а пошлины на оставшиеся товары на сумму 125 млрд канадских долларов вступят в силу через 21 день.
«Наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока США не отменят свои торговые меры. Если тарифы США не будут отменены, мы будем активно и постоянно вести переговоры с [канадскими] провинциями и территориями о применении ряда нетарифных мер», — добавил Трюдо.
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