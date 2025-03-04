Трюдо анонсировал ответные пошлины Канады на товары из США

«Наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока США не отменят свои торговые меры. Если тарифы США не будут отменены, мы будем активно и постоянно вести переговоры с [канадскими] провинциями и территориями о применении ряда нетарифных мер», — добавил Трюдо.