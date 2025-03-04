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Трюдо анонсировал ответные пошлины Канады на товары из США

Оттава введет ответные 25%-тные пошлины на товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов (107 млрд долл), если Вашингтон 4 марта введет тарифы на товары из Канады, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Reuters, 25%-тные пошлины могут ударить по американским товарам стоимостью 30 млрд канадских долларов уже во вторник, а пошлины на оставшиеся товары на сумму 125 млрд канадских долларов вступят в силу через 21 день.

«Наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока США не отменят свои торговые меры. Если тарифы США не будут отменены, мы будем активно и постоянно вести переговоры с [канадскими] провинциями и территориями о применении ряда нетарифных мер», — добавил Трюдо.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.