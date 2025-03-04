Россиян предупредили, как мошенники могут снять самозапрет на кредит

С 1 марта в России вступил в силу закон, предоставляющий гражданам возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов и займов. Новый механизм направлен на усиление защиты населения от мошенничества, такого как оформление займов без согласия владельцев данных. Однако эксперты предупреждают: злоумышленники продолжат искать способы обойти ограничения.
По данным специалистов, среди наиболее вероятных схем мошенники могут использовать методы социального обмана, такие как выдача себя за сотрудников портала «Госуслуги» с целью помочь в подключении самозапрета, утверждение о якобы уже установленном запрете с предложением «снять его», а также настойчивые призывы погасить действующие кредиты раньше срока с обещаниями содействия в процессе. Кроме того, мошенники могут убеждать граждан добровольно отключить самозапрет, чтобы оформить кредиты или займы на подставных лиц.
Как пояснила эксперт Александра Пожарская в беседе с KP.ru, ключевая цель всех подобных схем — получить доступ к личному кабинету граждан на портале «Госуслуги» через перехват кода из СМС. Она подчеркивает, что количество возможных схем ограничено лишь изобретательностью аферистов, а их реализация по-прежнему базируется на манипуляциях с конфиденциальной информацией.
Специалисты рекомендуют гражданам быть предельно осторожными и не предоставлять данные из СМС-сообщений третьим лицам, даже если они представляются официальными сотрудниками госструктур.
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