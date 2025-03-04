Россиян предупредили, как мошенники могут снять самозапрет на кредит

По данным специалистов, среди наиболее вероятных схем мошенники могут использовать методы социального обмана, такие как выдача себя за сотрудников портала «Госуслуги» с целью помочь в подключении самозапрета, утверждение о якобы уже установленном запрете с предложением «снять его», а также настойчивые призывы погасить действующие кредиты раньше срока с обещаниями содействия в процессе. Кроме того, мошенники могут убеждать граждан добровольно отключить самозапрет, чтобы оформить кредиты или займы на подставных лиц.