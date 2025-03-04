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Россиян предупредили, как мошенники могут снять самозапрет на кредит

Преступники могут обойти самозапрет на кредиты, представляясь сотрудниками Госуслуг, сообщает «Комсомольская правда».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

С 1 марта в России вступил в силу закон, предоставляющий гражданам возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов и займов. Новый механизм направлен на усиление защиты населения от мошенничества, такого как оформление займов без согласия владельцев данных. Однако эксперты предупреждают: злоумышленники продолжат искать способы обойти ограничения.

По данным специалистов, среди наиболее вероятных схем мошенники могут использовать методы социального обмана, такие как выдача себя за сотрудников портала «Госуслуги» с целью помочь в подключении самозапрета, утверждение о якобы уже установленном запрете с предложением «снять его», а также настойчивые призывы погасить действующие кредиты раньше срока с обещаниями содействия в процессе. Кроме того, мошенники могут убеждать граждан добровольно отключить самозапрет, чтобы оформить кредиты или займы на подставных лиц.

Как пояснила эксперт Александра Пожарская в беседе с KP.ru, ключевая цель всех подобных схем — получить доступ к личному кабинету граждан на портале «Госуслуги» через перехват кода из СМС. Она подчеркивает, что количество возможных схем ограничено лишь изобретательностью аферистов, а их реализация по-прежнему базируется на манипуляциях с конфиденциальной информацией.

Специалисты рекомендуют гражданам быть предельно осторожными и не предоставлять данные из СМС-сообщений третьим лицам, даже если они представляются официальными сотрудниками госструктур.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».