Акции «Абрау-Дюрсо» на Мосбирже растут более чем на 20% после дискретного аукциона

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стоимость акций компании российского производителя вин «Абрау-Дюрсо» на Мосбирже продолжает расти более чем на 20% после проведения дискретного аукциона. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
С 10:09 мск до 10:39 мск биржа проводила дискретный аукцион по бумагам компании из-за их роста более чем на 20%. По данным на 10:08 мск, бумаги «Абрау-Дюрсо» росли на 21,97% — до 253,4 рубля за акцию. По окончании дискретного аукциона акции компании остались на уровне 253,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:49 мск.
«Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Шеки Шараб» и других, а также другие алкогольные напитки: настойки, джины, водки, биттеры и коньяки. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.