Акции «Абрау-Дюрсо» на Мосбирже растут более чем на 20% после дискретного аукциона

С 10:09 мск до 10:39 мск биржа проводила дискретный аукцион по бумагам компании из-за их роста более чем на 20%. По данным на 10:08 мск, бумаги «Абрау-Дюрсо» росли на 21,97% — до 253,4 рубля за акцию. По окончании дискретного аукциона акции компании остались на уровне 253,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:49 мск.