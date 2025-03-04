Мишустин отметил развитие экономического сотрудничества РФ и Мьянмы

Приветствуя своего визави в Доме правительства в Москве, Мишустин подчеркнул, что Мьянма является важным партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В этом году мы отмечаем двадцатипятилетие подписания Совместной декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой. Убежден, что ваш визит придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества между Россией и Мьянмой по всем направлениям, правительство наше обеспечит четкое исполнение договоренностей, которые будут достигнуты по итогам ваших переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — заверил Мишустин.