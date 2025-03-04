Мишустин отметил развитие экономического сотрудничества РФ и Мьянмы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Торгово-экономическое взаимодействие России и Мьянмы успешно развивается вопреки всем наложенным санкциям. Об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.
«Несмотря на нелегитимные санкции в отношении России и Мьянмы, наше торгово-экономическое сотрудничество успешно развивается, растет взаимный товарооборот. Есть хорошие возможности для наращивания нашей кооперации в энергетике, в мирном атоме, в транспортной инфраструктуре, в сельском хозяйстве», — подчеркнул глава российского кабина. По его словам, стороны прорабатывают новые совместные проекты в телекоммуникационных и информационных технологиях, пищевой промышленности, добыче и переработке полезных ископаемых.
Приветствуя своего визави в Доме правительства в Москве, Мишустин подчеркнул, что Мьянма является важным партнером РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «В этом году мы отмечаем двадцатипятилетие подписания Совместной декларации об основах дружественных отношений между Россией и Мьянмой. Убежден, что ваш визит придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества между Россией и Мьянмой по всем направлениям, правительство наше обеспечит четкое исполнение договоренностей, которые будут достигнуты по итогам ваших переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — заверил Мишустин.