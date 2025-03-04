Минпромторг видит риски для системообразующих предприятий по обслуживанию кредитов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минпромторг России видит риски для системообразующих предприятий по привлечению новых займов, обслуживанию кредитов и загрузке мощностей, но пока системных сложностей нет. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.
«Мы внимательно отслеживаем финансово-экономическое состояние системообразующих организаций. Пока системных сложностей, за исключением отдельных корпоративных проблем, нет. Вместе с тем существуют риски в части привлечения новых займов, обслуживания кредитной задолженности и загрузки крупных предприятий, которые зависят от госзакупок. Ситуацию по этим вопросам держим на особом контроле», — сказал он.
По его словам, денежно-кредитная политика Центробанка несколько охладила инвестиционную активность в обрабатывающих отраслях — с 25% за полугодие до 18% по итогам трех кварталов 2024 года. «Но все равно это высокий уровень, обусловленный спросом на отечественную промпродукцию со стороны сфер потребления», — отметил министр.
Наибольший прирост капитальных вложений наблюдается в стратегически важных секторах. Например, в радиоэлектронике, автопроме, химическом комплексе и электрооборудовании, добавил Алиханов.