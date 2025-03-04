Минпромторг видит риски для системообразующих предприятий по обслуживанию кредитов

«Мы внимательно отслеживаем финансово-экономическое состояние системообразующих организаций. Пока системных сложностей, за исключением отдельных корпоративных проблем, нет. Вместе с тем существуют риски в части привлечения новых займов, обслуживания кредитной задолженности и загрузки крупных предприятий, которые зависят от госзакупок. Ситуацию по этим вопросам держим на особом контроле», — сказал он.