Минцифры рассчитывает в 2025 году закрыть проблему кибермошенничества в России

«Мы очень много проводим в том числе закрытых совещаний. Об этом сегодня подробно я говорить не буду, но, тем не менее, мне кажется, мы точно понимаем, что сегодня путем комплекса мер, в 2025 году, мы сможем создать условия, при которых полномасштабно закроем эту проблему», — заверил замминистра.