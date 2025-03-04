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Китай впервые начал расследование в отношении США об обходе торговых контрмер

В заявлении Минкоммерции КНР утверждается, что доказательства, представленные заявителями, действительно свидетельствуют о возможном обходе антидемпинговых мер.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Китайские власти впервые приступили к проведению расследования в связи с обходом антидемпинговых мер КНР. Как уточняется на сайте Министерства коммерции Китая, в нарушениях подозреваются поставщики оптоволоконной продукции США.

Согласно опубликованной информации, процедуры были инициированы на основании заявления, поступившего от китайских компаний — производителей соответствующих товаров. Как отмечается, многие члены Всемирной торговой организации прибегают к аналогичным расследованиям, чтобы «обеспечить эффективную защиту» определенных секторов национальной промышленности.

В заявлении Минкоммерции утверждается, что доказательства, представленные заявителями, действительно свидетельствуют о возможном обходе антидемпинговых мер. Было признано, что предоставленной информации достаточно для начала проверки.

Как утверждает китайское ведомство, работа по подтверждению или опровержению нарушений «будет осуществляться в соответствии с законом с учетом прав всех заинтересованных сторон». По итогам расследования планируется вынести «объективное и беспристрастное решение».