КНР примет ответные меры против США для защиты своих интересов

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлин на китайский импорт в связи с тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США. При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что КНР не станет радикально отвечать на применение заградительных таможенных пошлин.