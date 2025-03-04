Китай подал иск в ВТО из-за новых пошлин США на китайские товары

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Китай задействовал механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) из-за увеличения Соединенными Штатами пошлин на китайские товары. Об этом сообщило Минкоммерции КНР.
«Китай подал иск против США в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с последним повышением пошлин Соединенными Штатами, — говорится в заявлении ведомства. — Односторонние тарифные меры США серьезно нарушают правила ВТО и подрывают основу торгово-экономического сотрудничества между КНР и США».
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлин на китайский импорт в связи с тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США. При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что КНР не станет радикально отвечать на применение заградительных таможенных пошлин.