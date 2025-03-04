Канада заявила о готовности к торговой войне с США

«Если Трамп введет тарифы, мы будем готовы [ответить] тарифами на сумму 155 млрд [канадских] долларов», — сказала министр. Жоли назвала обещанные президентом США тарифы «экзистенциальной угрозой» для Канады, а также заверила, что Оттава к ней готова. «Если США решат начать свою торговую войну, то мы будем [к ней] готовы», — утверждала глава внешнеполитического ведомства.