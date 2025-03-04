Каким будет курс рубля 5 марта 2025 года: прогноз эксперта

Уверенному росту способствовали сообщения в западной прессе о том, что власти США изучают варианты ослабления санкций против РФ в рамках потенциальной дипломатической сделки. Рост акций сдерживался ценовой слабостью нефти, откатившейся к уровням осени прошлого года.
Между тем китайские власти, также по данным СМИ, введут пошлины в 10−15% на сельскохозяйственную продукцию из США и внесут в список экспортного контроля 15 американских компаний, в том числе из сферы IT. Статистика дня не огорчила — уровень безработицы в еврозоне в январе не изменился с декабрьских 6,2%, тогда как аналитики ждали повышения до 6,3%.
Завтра стартует Всекитайское собрание народных представителей, где могут быть объявлены новые экономические стимулы. Состояние деловой активности в секторе услуг Китая, еврозоны и США в феврале покажут соответствующие индексы PMI. Также в середине недели будет обнародована «Бежевая книга» ФРС. На отечественном рынке финрезультаты раскроют HeadHunter, Полюс, МТС. Вечером среды Росстат сообщит оценку роста потребительских цен за неделю с 25 февраля по 3 марта.
Темой и ориентиром номер один для российского рынка остается геополитика, также в фокусе — валютные и сырьевые котировки. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 марта — 3180−3330 п.
Рубль сегодня приостановил снижение после слабого старта недели. Рублевым активам снова помогла геополитика — как сообщили СМИ, власти США рассматривают возможность смягчения антироссийских санкций. Кроме того, индекс доллара продолжил снижение: DXY опускался под 106 п. Это отчасти обусловило разнонаправленность курсовой динамики вторника — к доллару рубль укреплялся на уровне 89, юань же дорожал, пытаясь закрепиться над 12,2. В ближайшее время большую роль продолжит играть новостной фон. Без геополитических сюрпризов валюты с большой вероятностью будут тяготеть к усилению. В ближайшие дни доллар может превысить 90, а юань — подобраться к 12,5 ₽
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