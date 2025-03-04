Каким будет курс рубля 5 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль сегодня приостановил снижение после слабого старта недели. Рублевым активам снова помогла геополитика — как сообщили СМИ, власти США рассматривают возможность смягчения антироссийских санкций. Кроме того, индекс доллара продолжил снижение: DXY опускался под 106 п. Это отчасти обусловило разнонаправленность курсовой динамики вторника — к доллару рубль укреплялся на уровне 89, юань же дорожал, пытаясь закрепиться над 12,2. В ближайшее время большую роль продолжит играть новостной фон. Без геополитических сюрпризов валюты с большой вероятностью будут тяготеть к усилению. В ближайшие дни доллар может превысить 90, а юань — подобраться к 12,5 ₽