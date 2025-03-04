Индекс Мосбиржи, отчет «Аэрофлота» и цены на нефть: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в понедельник, 3 марта, большую часть дня показывал негативную динамику. В ходе торгов индекс Мосбиржи снижался до 3 127,69 пункта, однако к концу сессии смог отыграть часть потерь. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в минусе — индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,71%, до 3 145,73 пункта, а индекс РТС — на 2,8%, до 1 110,34 пункта.
Рынок резко отскочил ближе к окончанию вечерней торговой сессии. Тем не менее индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, к концу торгов потерял 1,78% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3176,69 пункта.
На утренних торгах в вторник, 4 марта, индекс IMOEX2 продолжил рост. По состоянию на 8:59 мск бенчмарк прибавлял 1,11% — до уровня 3211,92 пункта.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что большую часть понедельника российский рынок отыгрывал срыв сделки США и Украины по редкоземельным металлам в выходные, поскольку снизилась вероятность быстрого урегулирования конфликта. «На вечерке произошел резкий разворот, в моменте бенчмарк подбрасывало за 3200 пунктов — а так трейдеры отыграли сообщения в западных СМИ о планах снятия санкций с РФ», — уточняет аналитик.
Вечером 3 марта Reuters сообщил со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину США составить список санкций, введенных против России, которые можно смягчить.
Ограничения могут быть сняты с отдельных юридических и физических лиц, в том числе нескольких российских бизнесменов. Американская сторона планирует обсудить этот вопрос в ближайшие дни «в рамках широких переговоров» с Россией, утверждают собеседники агентства.
Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что если информация о возможном смягчении санкций получит развитие, это может поддержать российский рынок. Однако, эксперт считает, что реакция инвесторов будет зависеть от конкретных деталей и того, какие компании и физлица могут попасть под ослабление ограничений. В фокусе рынка во вторник, по мнению Кабакова, будут комментарии официальных лиц и динамика внешних рынков.
«Целевые 3500 пункта по шкале индекса Мосбиржи не снимаются, а глубокие проливы бумаг пока целесообразнее выкупать. Сегодня индекс попробует снова вернуться на 3200 пунктов», — полагает Зельцер.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует для индекса Мосбиржи на торги 4 марта диапазон 3100−3200 пунктов.
Отчетность «Аэрофлота»
Во вторник, 4 марта, «Аэрофлот» опубликует финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год.
Аналитики «СберИнвестиций» ожидают от авиаперевозчика рекордного финансового результата по итогам года, прогнозируя скорректированнную чистую прибыль на уровне ₽64 млрд. Годом ранее показатель составлял ₽10,3 млрд. «Это должно позволить “Аэрофлоту” возобновить дивидендные выплаты», — полагают эксперты.
Эксперты «БКС Мир инвестиций» ожидают, что скорр. чистая прибыль «Аэрофлота» по итогам года составит ₽54,89 млрд. В брокере также прогнозируют рост выручки на 37%, до ₽839,9 млрд, EBITDA — на 18%, до ₽238,1 млрд. «На телеконференции менеджмент может дать сигналы по дивидендам, хотя конечное решение, как мы понимаем, будет за правительством», — полагают аналитики.
В инвестбанке «Синара» предполагают увидеть неоднозначную картину по итогам четвертого квартала. При росте выручки на 34,5%, до ₽230,1 млрд эксперты прогнозируют более скромное увеличение EBITDA (+12,8%, до ₽59,6 млрд) и уменьшение чистой прибыли на 75,9%, до ₽23,4 млрд.
Аналитик «Синары» Георгий Горбунов объясняет такие ожидания по чистой прибыли эффектом высокой базы, созданной в четвертом квартале 2023 года разовыми факторами.
Цены на нефть
Цена нефти Brent по итогам торгов 3 марта снизилась на 1,63%, до $71,62 за баррель (майский контракт на бирже ICE).
Котировки ускорили снижение вечером, после 21:00 мск. Поводом для негативной динамики стала новость о том, что ОПЕК+ в апреле планирует нарастить добычу нефти на 138 тыс. баррелей в сутки. Трейдеры ожидали, что альянс, напротив, вновь продлит действующие меры по сокращению добычи, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей ОПЕК+.
Издание отмечает, что неожиданное решение об увеличении добычи ОПЕК+ приняла на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью снижения цен на нефть.
«Ждем снижения нефтяных котировок в ближайшее время, не добавляет оптимизма и решение Трампа увеличить с сегодняшнего дня импортные пошлины для Канады, Мексики и Китая», — пишет руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:33 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,78, продать — по ₽91,01;
- НС Банк (ст. м. «Профсоюзная»): купить доллары можно по ₽90,85, продать — по ₽86.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽96,96, продать — по ₽96,12;
- Социум-Банк: (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽96,98, продать — по ₽95,53.
Корпоративные события
«Европлан»: проведет День инвестора и опубликует фин результаты по МСФО за 2024 год.
«Аэрофлот»: опубликует финанасовые результаты по МСФО за 2024 год.
«Все Инструменты»: операционные результаты за 2024 год.
«Мосгорломбард» — операционные результаты за февраль 2025 год.
Другие важные события
Еврозона: уровень безработицы, январь — 13:00 мск.
Япония: глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступит с речью — 17:15 мск.
США: глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 22:20 мск.
США: президент США Дональд Трамп выступит на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса — 05:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3 145,73 (-1,71%).
Индекс РТС: 1 110,34 (-2,8%).
S&P 500: 5849,72 (-1,76%).
Dow Jones Industrial Average: 43191,24 (-1,48%).
NASDAQ Composite: 18350,19 (-2,64%).