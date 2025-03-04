Индекс Мосбиржи, отчет «Аэрофлота» и цены на нефть: дайджест инвестора

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что если информация о возможном смягчении санкций получит развитие, это может поддержать российский рынок. Однако, эксперт считает, что реакция инвесторов будет зависеть от конкретных деталей и того, какие компании и физлица могут попасть под ослабление ограничений. В фокусе рынка во вторник, по мнению Кабакова, будут комментарии официальных лиц и динамика внешних рынков.