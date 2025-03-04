Госкомпании закупили у МСП товаров и услуг на рекордные 9,6 трлн рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Объем закупок крупнейших заказчиков у предприятий малого и среднего бизнеса вырос в 2024 году на более 20% и впервые превысил 9,6 трлн рублей. Такие данные приводит пресс-служба Корпорации МСП.
Это рекордный показатель с момента введения обязательной 25-процентной квоты на закупки у МСП. Рост, по данным пресс-службы, произошел за счет существенного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращивания поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных IT-решений.
«Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний — это важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”. Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. В 2024 году компании малого и среднего бизнеса поставили крупным госзаказчикам инновационной продукции на сумму порядка 905 млрд рублей. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения», — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем. Это говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу. Предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками», — отметил он.