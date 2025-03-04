Рынок накануне. Геополитика довлеет над рынком. Индекс МосБиржи в понедельник снизился на 1,71% до 3145,73 п., индекс РТС — на 2,8% до 1100,34 п. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, практически не изменился за день.
Основной причиной негативной динамики на фондовом рынке в начале недели стали геополитические новости. В пятницу сорвались ключевые переговоры, что усилило опасения по поводу перспектив урегулирования конфликта. Дополнительное давление оказали заявления ряда европейских стран о намерении усилить военную поддержку Украины.
Новости, ожидания и торговые идеи. Выручка ТМК (TRMK 126,66 ₽, −4,12%) в 2024 году снизилась на 2% по сравнению с предыдущим годом до 532 млрд руб. при стабильных объемах реализации. Показатель EBITDA сократился на 26% из-за роста себестоимости и коммерческих расходов, а рентабельность снизилась до 17,4% с 23,9% в 2023 году. Чистый долг компании достиг 256 млрд руб., из которого треть подлежит рефинансированию в 2025 году, что создает дополнительную долговую нагрузку в условиях высоких процентных ставок. Финансовые расходы увеличились в 2,2 раза, превысив операционную прибыль, что привело к чистому убытку в размере 28 млрд руб. Акции компании торгуются с высоким мультипликаторам EV/EBITDA на уровне 8,5х.
Банк ВТБ (VTBR 90,77 ₽, +0,31%) приступил к интеграции «Почта Банка», завершение которой запланировано на май 2026 года. Менеджмент ожидает, что это позволит существенно сократить расходы, в отличие от присоединения РНКБ, которое не принесет экономии для банка. В 2025 году чистая прибыль прогнозируется на уровне 430 млрд руб., что ниже рекордного показателя 2024 года (551,4 млрд рублей). Основные источники прибыли — доход от операций с финансовым инструментам и рост комиссионных доходов. ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 21% в 2024 году и возможное снижение до 19% или ниже во второй половине 2025 года. Несмотря на жесткую кредитную политику, банк ожидает рост корпоративного кредитования на 10% и сокращение розничных займов на 10%. Дивиденды за 2024 год менеджмент рекомендовать не планирует, а интеграция новых банковских структур, включая РНКБ, ставит под вопрос их выплату и в 2025 году.
Совет директоров Аэрофлота (AFLT 73,98 ₽, +1,44%) утвердил новую дивидендную политику, увеличив коэффициент выплат с 25% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. По итогам 2024 года прибыль компании может превысить 60 млрд рублей, что при выплате 50% предполагает дивиденд свыше 8 рублей на одну акцию (текущая дивидендная доходность немногим выше 11%). Однако Аэрофлот может отказаться от выплат, поскольку впервые с 2019 года выходит в прибыль и продолжает получать государственную поддержку через льготный лизинг. К стабильным дивидендам компания сможет вернуться через два-три года при сохранении текущей эффективности.
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