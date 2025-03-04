Геополитика довлеет над рынком

Банк ВТБ (VTBR 90,77 ₽, +0,31%) приступил к интеграции «Почта Банка», завершение которой запланировано на май 2026 года. Менеджмент ожидает, что это позволит существенно сократить расходы, в отличие от присоединения РНКБ, которое не принесет экономии для банка. В 2025 году чистая прибыль прогнозируется на уровне 430 млрд руб., что ниже рекордного показателя 2024 года (551,4 млрд рублей). Основные источники прибыли — доход от операций с финансовым инструментам и рост комиссионных доходов. ВТБ прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 21% в 2024 году и возможное снижение до 19% или ниже во второй половине 2025 года. Несмотря на жесткую кредитную политику, банк ожидает рост корпоративного кредитования на 10% и сокращение розничных займов на 10%. Дивиденды за 2024 год менеджмент рекомендовать не планирует, а интеграция новых банковских структур, включая РНКБ, ставит под вопрос их выплату и в 2025 году.