«Газпром» 3 марта установил новый рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. «Газпром» 3 марта установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в сообщении холдинга.
«3 марта “Газпром” зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по “Силе Сибири”. Поставленный объем превысил контрактные обязательства “Газпрома”, — сказано в сообщении.
Это третий рекорд с момента выхода поставок по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года, отметили в компании.
«Газпром» с 1 декабря вывел «Силу Сибири» на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год.
Поставки по «Силе Сибири» в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году — 10,39 млрд куб. м, в 2022 году — 15,4 млрд куб. м, в 2023 году — 22,73 млрд куб. м. В конце декабря прошедшего года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что холдинг в 2024 году перевыполнит план транспортировки газа в Китай и поставит по «Силе Сибири» около 31 млрд куб. м газа.
«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок составит более 1 трлн куб. м газа., сумма контракта — $400 млрд.