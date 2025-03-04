«Газпром» 3 марта установил новый рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Поставки по «Силе Сибири» в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году — 10,39 млрд куб. м, в 2022 году — 15,4 млрд куб. м, в 2023 году — 22,73 млрд куб. м. В конце декабря прошедшего года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что холдинг в 2024 году перевыполнит план транспортировки газа в Китай и поставит по «Силе Сибири» около 31 млрд куб. м газа.