Эксперт объяснила, как пошлины Трампа повлияют на рынок нефти

«Если говорить об уровнях, то сейчас котировки Brent находятся вблизи минимумов прошлого года — район $70−72 за баррель. Ранее на этих уровнях США совершали покупки в стратегический резерв. Новый президент — Дональд Трамп — заявлял, что намерен заполнить стратегический резерв. Никакой конкретики по этому поводу пока нет, однако потенциально это тот фактор, который мог бы поддержать котировки “черного золота” в этом году», — сказала эксперт.