Эксперт объяснила, как пошлины Трампа повлияют на рынок нефти

«Пошлины против Канады и Мексики скажутся негативно в первую очередь на производителях канадских и мексиканских товаров, а также на американских потребителях», — сказала она.
Эксперт пояснила, что, поскольку основная часть импорта нефти в США происходит из Канады и Мексики, то пошлины на нефть из указанных стран могут привести к росту цен на бензин в США. На мировые нефтяные цены это событие не окажется значимого влияния, подчеркнула Людмила Рокотянская.
В целом, отметила она, даже без тарифной войны Трампа ожидается более слабый рынок нефти на ближайшие два года. Согласно прогнозам ведущих аналитических групп, мировой баланс будет смещен в сторону профицита предложения.
«Если говорить об уровнях, то сейчас котировки Brent находятся вблизи минимумов прошлого года — район $70−72 за баррель. Ранее на этих уровнях США совершали покупки в стратегический резерв. Новый президент — Дональд Трамп — заявлял, что намерен заполнить стратегический резерв. Никакой конкретики по этому поводу пока нет, однако потенциально это тот фактор, который мог бы поддержать котировки “черного золота” в этом году», — сказала эксперт.
Другое дело тарифная война между США и Китаем, добавила она. Любые новые тарифы США против китайских товаров, во-первых, будут сталкиваться с ответными мерами Китая. А, во-вторых, эскалация этой пошлинной войны между двумя ключевыми экономиками мира — явление уже другого порядка. Оно потенциально угрожает замедлить темпы роста мировой экономики.
«В таком сценарии спрос на энергоресурсы будет снижаться. Это риск для нефтяных цен, а значит и для российской экономики и рубля», — заключила Людмила Рокотянская.
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