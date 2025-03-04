Экономист объяснила, как мошенники подделывают доллары старого и нового образца

«Фальшивомонетчики нередко используют модификацию подлинных банкнот. Один из распространенных методов — так называемая переделка номинала, когда из купюры низкого номинала (например, $5) удаляются части изображения и на нее наносится номинал $100. Чтобы избежать обмана, достаточно запомнить, что на настоящей купюре $100 всегда изображен Бенджамин Франклин, а на купюре $5 — Авраам Линкольн. Визуальная проверка изображения и общего дизайна позволит быстро выявить подлог», — пояснила Анисимова.