Экономист объяснила, как мошенники подделывают доллары старого и нового образца

Мошенники продолжают совершенствовать методы подделки долларовых купюр, прибегая к различным манипуляциям, в том числе к изменению номинала банкнот. Об этом рассказала NEWS.ru директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.
Эксперт уточнила, что злоумышленники часто стирают часть изображений с купюр меньшего номинала, преобразовывая, например, банкноты $5 в $100.
«Фальшивомонетчики нередко используют модификацию подлинных банкнот. Один из распространенных методов — так называемая переделка номинала, когда из купюры низкого номинала (например, $5) удаляются части изображения и на нее наносится номинал $100. Чтобы избежать обмана, достаточно запомнить, что на настоящей купюре $100 всегда изображен Бенджамин Франклин, а на купюре $5 — Авраам Линкольн. Визуальная проверка изображения и общего дизайна позволит быстро выявить подлог», — пояснила Анисимова.
Экономист также обратила внимание на ключевые признаки подлинных американских долларов, среди которых водяные знаки, защитные нити, рельефная печать и характерная текстура хлопково-льняной бумаги, отличающейся повышенной прочностью. Дополнительно она посоветовала проверять серийные номера банкнот, особенно в случае сомнений в их подлинности.
«Получая доллары из неофициальных источников, стоит уделить внимание даже таким деталям, как серийные номера. Иногда мошенники печатают целые партии с одинаковыми номерами, что можно заметить, сравнив несколько банкнот», — подчеркнула эксперт.
Анисимова уточнила, что ранее водяные знаки, рельефная печать и специфическая текстура бумаги были основными средствами защиты банкнот. Тем не менее, большинство фальшивок легко выявляется при внимательном осмотре, особенно если учитывать характерные элементы дизайна, указала она.
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