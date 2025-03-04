Экономист объяснил, как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей

«Если в течение 268 месяцев (это чуть более 22 лет) гражданин со средней заработной платой (по прогнозу на 2025 год — 99 952 рубля) будет ежемесячно откладывать на банковский вклад по 70% от нее (69 966 рублей), то сможет накопить сумму, достаточную для осуществления ежемесячных расходов в сумме 100 тыс. рублей (в их покупательной способности 2025 года) на протяжении 29 лет. Аналогичного результата можно достигнуть, если гражданину со средней заработной платой ежемесячно откладывать на банковский вклад по 35% от заработной платы в течение 36,5 года», — отметил эксперт.