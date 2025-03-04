Экономист объяснил, как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей

Россияне могут откладывать 35% от средней заработной платы в течение 36,5 года, чтобы накопить на 29 лет пенсионного обеспечения сумму в 100 тыс. рублей в месяц, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Если в течение 268 месяцев (это чуть более 22 лет) гражданин со средней заработной платой (по прогнозу на 2025 год — 99 952 рубля) будет ежемесячно откладывать на банковский вклад по 70% от нее (69 966 рублей), то сможет накопить сумму, достаточную для осуществления ежемесячных расходов в сумме 100 тыс. рублей (в их покупательной способности 2025 года) на протяжении 29 лет. Аналогичного результата можно достигнуть, если гражданину со средней заработной платой ежемесячно откладывать на банковский вклад по 35% от заработной платы в течение 36,5 года», — отметил эксперт.
Средняя пенсия в России в январе 2025 года достигла 24 тыс. рублей. В этом месяце выплаты были повышены на 7,3%, а в феврале проведена дополнительная индексация — на 9,5%, компенсирующая недоиндексацию за январь.
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