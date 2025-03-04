Доллар США подскочил к мексиканскому песо после вступления пошлин в силу

Как отмечает издание, стоимость доллара на международных рынках выросла этой ночью, после вступления в силу пошлин администрации Дональда Трампа на импорт товаров из Мексики 4 марта.
Обменный курс по оптовой цене составил 20,76 песо за доллар, что означает снижение на 1,13% или 23 цента относительно прошлой пятницы.
Как отметила Габриэла Сийер Пагаза, директор отдела экономического анализа банка BASE, после введения пошлин будет наблюдаться падение экспорта, снижение импорта и потока прямых иностранных инвестиций.
«Также Мексика может столкнуться с понижением кредитного рейтинга своего суверенного долга и ускоренным ослаблением песо», — добавила она.
Кроме того, по словам специалиста, рабочие места сократятся, что приведет к падению потребления. Важно подчеркнуть, что 26,7% ВВП Мексики объясняется только экспортом в США.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.