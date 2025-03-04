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Доллар США подскочил к мексиканскому песо после вступления пошлин в силу

Доллар поднялся до 20,76 песо в час введения пошлин против Мексики, сообщает местная газета El Universal.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, стоимость доллара на международных рынках выросла этой ночью, после вступления в силу пошлин администрации Дональда Трампа на импорт товаров из Мексики 4 марта.

Обменный курс по оптовой цене составил 20,76 песо за доллар, что означает снижение на 1,13% или 23 цента относительно прошлой пятницы.

Как отметила Габриэла Сийер Пагаза, директор отдела экономического анализа банка BASE, после введения пошлин будет наблюдаться падение экспорта, снижение импорта и потока прямых иностранных инвестиций.

«Также Мексика может столкнуться с понижением кредитного рейтинга своего суверенного долга и ускоренным ослаблением песо», — добавила она.

Кроме того, по словам специалиста, рабочие места сократятся, что приведет к падению потребления. Важно подчеркнуть, что 26,7% ВВП Мексики объясняется только экспортом в США.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.