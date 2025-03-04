Die Presse: ADNOC и OMV близки к закрытию сделки по слиянию «дочек»

В марте 2024 года стало известно, что ADNOC закрыла сделку по приобретению доли в 24,9% в OMV у холдинговой компании Mubadala Investment Company. Финансовые подробности сделки не раскрывались. Эмиратская компания подчеркивала, что это соглашение ускорило исполнение стратегии по расширению нефтехимического бизнеса. Через инвестиции в OMV ADNOC также увеличила свои доли в компаниях Borealis и Borouge. Тогда же отмечалось, что ADNOC продолжала бессрочные переговоры с OMV по вопросу слияния этих двух компаний.