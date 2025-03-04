Die Presse: ADNOC и OMV близки к закрытию сделки по слиянию «дочек»

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) после двух лет переговоров близка к завершению сделки по слиянию своего дочернего предприятия Borouge с австрийской нефтехимической компанией Borealis — «дочкой» нефтегазового концерна альпийской республики OMV. Об этом сообщила газета Die Presse.
По ее информации, в результате сделки будет организовано совместное предприятие — глобальная корпорация Borouge Group International. Ее стоимость предварительно оценивается в $60 млрд. По оценкам издания, новая компания по своим масштабам займет четвертое место в мировом бизнесе по производству пластмасс.
Кроме того, планируется, что Borouge приобретет канадскую компанию Novo Chemicals за $13,4 млрд. Как пишет Die Presse, это обеспечит корпорации доступ к дешевому сырью и усилит ее позиции на рынке во многих регионах — от Европы до Азии и Северной Америки.
В марте 2024 года стало известно, что ADNOC закрыла сделку по приобретению доли в 24,9% в OMV у холдинговой компании Mubadala Investment Company. Финансовые подробности сделки не раскрывались. Эмиратская компания подчеркивала, что это соглашение ускорило исполнение стратегии по расширению нефтехимического бизнеса. Через инвестиции в OMV ADNOC также увеличила свои доли в компаниях Borealis и Borouge. Тогда же отмечалось, что ADNOC продолжала бессрочные переговоры с OMV по вопросу слияния этих двух компаний.