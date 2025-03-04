Депутат назвала условия для индексации пенсий выше уровня инфляции

«Сегодня об этом [индексации пенсий выше уровня инфляции] очень сложно говорить, потому что у нас уже дефицитный федеральный бюджет. Поскольку страховые пенсии формируются из фонда Социального страхования, у нас фонд обеспечивает пенсионные отчисления. Но вместе с тем, чтобы повысить [пенсии] существенно, нужно, конечно, развивать [российскую] экономику. То есть я не исключаю, что это будет возможно, но не в тех условиях, в которых мы сейчас оказались. Да, у нас трудоспособного населения становится меньше. У нас сегодня 75 млн работающих россиян и почти 43 млн пенсионеров», — пояснила Бессараб.