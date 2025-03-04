ЦБ готовит меры борьбы с мошенниками, запускающими вирусное ПО на устройства

«Сейчас мы видим схему с установкой вирусного программного обеспечения на телефоны человека. И мы сейчас оперативно готовим соответствующие меры, в том числе технологического характера. Надеюсь, банки нас в этом тоже поддержат. Сейчас смотрим, сможем ли мы на уровне отраслевого регулирования это урегулировать, или нам придется обращаться к законодателям, возможно, придется что-то поменять и на уровне нашего верхнеуровневого закона», — отметил Зубарев.