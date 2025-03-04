Экс-глава ЦБ спрогнозировал, когда инфляция в России снизится до 4%

«Это мое личное мнение, безусловно, но я думаю, что это потребует более длительных периодов, чем один или два года. В 2014 году, даже во время спада [экономики], задача [по инфляции] ставилась от 4%, достигли этой цели, как мы помним, в 2017, 2018, 2019 годах. Дело не столько в повторениях исторических циклов, повторений [циклов] не бывает прямых. Слишком разнится сейчас ситуация, структура экономики», — подчеркнул Дубинин.