Экс-глава ЦБ спрогнозировал, когда инфляция в России снизится до 4%

Достижение целевого уровня инфляции в 4%, установленного Центральным банком России, потребует значительно более продолжительного времени, чем один или два года. Такое мнение выразил экс-глава регулятора Сергей Дубинин в беседе с изданием «Газета.Ru».
«Это мое личное мнение, безусловно, но я думаю, что это потребует более длительных периодов, чем один или два года. В 2014 году, даже во время спада [экономики], задача [по инфляции] ставилась от 4%, достигли этой цели, как мы помним, в 2017, 2018, 2019 годах. Дело не столько в повторениях исторических циклов, повторений [циклов] не бывает прямых. Слишком разнится сейчас ситуация, структура экономики», — подчеркнул Дубинин.
Экономист также отметил, что на данный момент приоритетными задачами являются другие вопросы, однако экономическая инерция остается серьезным препятствием для быстрого снижения инфляции. «Она быстро преодолена не будет», — добавил он.
Согласно данным Росстата, в 2024 году уровень инфляции в России составил 9,52%. При этом, по информации Центрального банка на 10 февраля, годовая инфляция находилась на уровне 10%.
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