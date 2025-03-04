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Более 91% установивших самозапрет на кредит воспользовались максимальным уровнем запрета

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 91% установивших самозапрет на кредит потребителей воспользовались максимальным уровнем устанавливаемого ограничения. Об этом ТАСС сообщили в бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«Среди всех вариантов самозапретов, предлагаемых к установлению, более 91% потребителей воспользовались максимальным уровнем устанавливаемого самозапрета: для банков и микрофинансовых компаний как с визитом в офис, так и с онлайн оформлением», — говорится в сообщении бюро.

Там добавили, что с момента начала работы сервиса самозапрета на кредит — 1 марта 2025 года — им воспользовались почти 2 млн потребителей.

Также, по данным бюро, на население в возрасте от 18 до 65 лет приходится 87% от всех установленных самозапретов. «При этом спрос отмечается как среди молодежи (минимальный возраст установленного самозапрета 14 лет), так и среди людей старших поколений — есть даже люди в возрасте более 90 лет», — отметили в «Скоринг бюро».