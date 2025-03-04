Более 91% установивших самозапрет на кредит воспользовались максимальным уровнем запрета

Также, по данным бюро, на население в возрасте от 18 до 65 лет приходится 87% от всех установленных самозапретов. «При этом спрос отмечается как среди молодежи (минимальный возраст установленного самозапрета 14 лет), так и среди людей старших поколений — есть даже люди в возрасте более 90 лет», — отметили в «Скоринг бюро».