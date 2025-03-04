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Нужны стальные нервы: сколько ЕС заплатит на пошлины Трампа

Введение Соединенными Штатами 25%-тных тарифов в отношении всего европейского импорта может обойтись ЕС в 1,5% его ВВП, сообщает Bloomberg.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

По данным агентства, экономика Европейского союза сейчас гораздо слабее, нежели во время первого президентского срока Дональда Трампа, когда вводились первые тарифные ограничения на торговлю с блоком.

Главные двигатели экономического развития ЕС — Франция и Германия — показывают низкие темпы роста, передает Bloomberg.

По мнению аналитиков агентства, в худшем случае американские тарифы могут стоить европейскому сталелитейному сектору 12 000 рабочих мест и вынудить автопроизводителей перенести производство в США.

ArcelorMittal SA уже предупредила, что все ее европейские заводы находятся под угрозой закрытия, а сталелитейное подразделение немецкого конкурента Thyssenkrupp AG планирует сократить 40% рабочих мест.

Что касается самих США, то в результате ввода тарифов на товары из Мексики и Канады американская экономика сталкивается с рисками стагфляции из—за снижения ВВП на 1,3% и более высокой инфляции.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.