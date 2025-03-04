Bloomberg: Россия сталкивается с надвигающимся дефицитом нефтяных танкеров

Как отмечают аналитики Bloomberg, наиболее обширные ограничения были введены США. Из 435 судов, перевозивших российскую нефть в прошлом году, 26% (112 танкеров) в настоящее время попадают под санкции, введенные Вашингтоном. Вместе с судами, против которых действуют санкции Лондона и Брюсселя, их доля вырастет до 37%.
В этой связи реальные затраты России на транспортировку нефти могут вырасти, прогнозирует агентство.
Стоимость поиска танкера для перевозки российской нефти марки Urals в Азию уже подскочила почти на 50% с момента введения этих мер, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Разница в ценах на баррели, когда они покидают Россию и прибывают в Азию, которая напрямую влияет на стоимость доставки, также возросла.
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