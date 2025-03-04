Bloomberg: Россия сталкивается с надвигающимся дефицитом нефтяных танкеров

Стоимость поиска танкера для перевозки российской нефти марки Urals в Азию уже подскочила почти на 50% с момента введения этих мер, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Разница в ценах на баррели, когда они покидают Россию и прибывают в Азию, которая напрямую влияет на стоимость доставки, также возросла.