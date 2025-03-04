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Bloomberg: Россия сталкивается с надвигающимся дефицитом нефтяных танкеров

В начале января Министерство финансов США ввело санкции против 161 нефтяного танкера за их роль в транспортировке российской нефти. Таким образом, общее число судов, находящихся в санкционных списках США, ЕС и Великобритании, составляет 265.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечают аналитики Bloomberg, наиболее обширные ограничения были введены США. Из 435 судов, перевозивших российскую нефть в прошлом году, 26% (112 танкеров) в настоящее время попадают под санкции, введенные Вашингтоном. Вместе с судами, против которых действуют санкции Лондона и Брюсселя, их доля вырастет до 37%.

В этой связи реальные затраты России на транспортировку нефти могут вырасти, прогнозирует агентство.

Стоимость поиска танкера для перевозки российской нефти марки Urals в Азию уже подскочила почти на 50% с момента введения этих мер, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. Разница в ценах на баррели, когда они покидают Россию и прибывают в Азию, которая напрямую влияет на стоимость доставки, также возросла.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.