Аналитик раскрыла, что сильнее всего может подорожать весной

О чем говорят цифры
По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 24 февраля превысила 10% г/г и составила 10,07% по сравнению с 9,52% на конец 2024 г.
Однако, как не раз пояснял ЦБ, более информативны не столько показатели годовой инфляции (отражающие эффект накопленного роста цен за последние 12 месяцев), сколько показатели текущего инфляционного давления, т.е. инфляция за последний месяц с коррекцией на сезонность и в пересчете на годовые темпы (т.н. SAAR или с.к.г).
И здесь наблюдается медленный прогресс — после очень высоких значений текущей инфляции в ноябре и декабре прошлого года (по оценке ЦБ, 13,7% и 14% с.к.г., соответственно) в январе она замедлилась до 10,7% с.к.г., причем регулятор отмечает замедление по большинству показателей устойчивых компонент инфляции, хотя она остается неприемлемо высокой.
Недельные данные Росстата за февраль волатильны — с 18 по 24 февраля 2025 года 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. В целом динамика накопленной с начала года инфляции пока складывается выше прошлогодней (с начала года по 24 февраля 1,94%, в то время как за весь январь-февраль прошлого года 1,54%).
Мы ожидаем, что весной текущие темпы роста цен продолжат постепенно замедляться, хотя годовая инфляция может достичь пика в марте-апреле в районе 10−11% (что связано с эффектом базы).
Здесь интересно высказывание главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной, которая сказала, что «по нашей оценке, сейчас, возможно, возможно — подчеркну, происходит разворот важных факторов, которые влияют на инфляционные процессы».
Среди этих факторов:
- снижение кредитной активности под влиянием жесткой ДКП и изменений в банковском регулировании;
- плановая нормализация бюджетной политики (которая должна оказывать дезинфляционное влияние со стороны бюджета);
- первые признаки прекращения нарастания напряженности на рынке труда (что должно привести к замедлению роста зарплат).
Важный фактор
Стоит отметить еще один важный дезинфляционный фактор — значительное укрепление курса рубля с начала года, которое снижает рублевую стоимость импортируемых товаров и способствовало началу снижения инфляционных ожиданий населения и предприятий с локальных максимумов.
Укрепление рубля в декабре-январе ЦБ объяснял адаптацией участников рынка к новой структуре расчетов по внешнеторговым операциям после волатильности, вызванной ноябрьскими санкциями на кредитные организации, увеличением продаж экспортеров в декабре и сезонным сокращением спроса на импорт в начале года.
Однако бурное продолжение укрепления рубля в феврале, с возвращением к значениям середины 2024 г., скорее всего, связано с надеждами участников рынка на урегулирование конфликта с Украиной и возможное ослабление санкций. Об устойчивости этого процесса пока судить трудно.
Что касается бюджетной политики, то в конце прошлого — начале текущего года мы видели существенное увеличение бюджетных расходов и дефицита бюджета. Это объяснялось сезонным пиком расходов в декабре и повышенным авансированием госконтрактов в январе, и могло внести вклад в высокие показатели инфляции.
Но, если повторится практика прошлых двух лет, то после повышенных госрасходов 1кв их динамика с весны становится гораздо более сдержанной вплоть до финального скачка в конце года. В целом, как полагают Минфин и ЦБ, параметры утвержденного бюджета на 2025−27 гг. должны вносить вклад в замедление инфляции.
Что сильнее всего подорожало и подешевело с начала года
С начала года наиболее сильно подорожали продовольственные товары (+2,46%) и услуги (+2,77%), в то же время непродовольственные товары показывают более умеренную динамику (+0,57%). Среди продовольственных товаров наиболее быстро росли в цене плодоовощная продукция (+5,9%), рыба (+5,6%), водка (+7,6%), хлеб (+2,3%), молочная продукция, подсолнечное масло (+2,58%). Удорожанию услуг способствовали повышение стоимости проезда в городском транспорте и платы за жилье.
Весной наиболее явно влияние укрепления курса рубля и охлаждения розничного кредитования должно сказываться на динамике цен на непродовольственные товары (особенно товары длительного пользования, которые часто приобретаются в кредит, и спрос, на который должен сокращаться при снижении доступности кредита, а, с другой стороны, импортируемые товары должны становиться доступнее по цене при укреплении рубля).
Так, профильные издания сообщают, что склады автомобилей затоварены — т.е. произведенные внутри страны и ввезенные машины уже не находят достаточного спроса.
Наименее чувствительны к стоимости кредитования цены на продукты питания, спрос на которые малоэластичен, а цены в значительной мере зависят от факторов предложения (урожай, рост издержек, в том числе и рост процентных расходов). Судя по информации в СМИ, ряд производителей планирует дополнительное повышение цен на продовольственные товары — так, «Ведомости» сообщали, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10−12%, производитель одного из молочных брендов уведомил торговые сети о повышении с 15 марта отпускной стоимости молочной продукции в среднем на 5%, предупреждают о повышении цен на рыбу, икру, консервы.
Цены на услуги зависят от регулируемых тарифов (помимо повышения в начале года стоимости проезда в городском транспорте и платы за жилье, с июля предстоит очередная индексация коммунальных тарифов), а в нерегулируемой части чувствительны к уровню конкуренции, ситуации на рынке труда и динамике доходов населения. Если наблюдаемые признаки ослабления острого дефицита трудовых ресурсов и ожидаемое замедление роста зарплат подтвердятся, это может замедлить рост цен на услуги.
К концу года надеемся на замедление годовой инфляции до 6−7% (базовый прогноз ЦБ 7−8%).
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