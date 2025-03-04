Аналитик раскрыла, что сильнее всего может подорожать весной

Недельные данные Росстата за февраль волатильны — с 18 по 24 февраля 2025 года 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. В целом динамика накопленной с начала года инфляции пока складывается выше прошлогодней (с начала года по 24 февраля 1,94%, в то время как за весь январь-февраль прошлого года 1,54%).