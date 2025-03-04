Аналитик оценил риски повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в марте

«Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 21 марта снова сохранит ключевую ставку 21%», — отметил Михаил Васильев.
Также совбир ЦБ предметно может обсуждать только повышение ставки до 22%. Однако, учитывая сохраняющуюся тенденцию на снижение инфляции и первые признаки снижения инфляционных ожиданий, собеседник считает, что большинство голосов будет за сохранение ставки 21%.
«Банк России отмечает, что пока судить об устойчивом замедлении кредитования рано, т.к. в декабре-феврале замедление кредитования может быть связано с повышенными бюджетными расходами. Поэтому ЦБ, вероятно, в ближайшие месяцы возьмёт паузу, чтобы убедиться в устойчивости замедления кредитования» — рассуждает аналитик.
В случае устойчивости замедления кредитования, снижения инфляции и инфляционных ожиданий, Банк России в последующие месяцы может начать готовить рынки к снижению ключевой ставки во втором полугодии.
«Мы полагаем, что ЦБ уже на ближайшем заседании 21 марта может смягчить текущий жёсткий сигнал о будущих действиях (“будет оценивать целесообразность повышения ставки”) на нейтральный сигнал», — отметил эксперт и добавил, что на последующем заседании 25 апреля также ждет от Банка России сохранения ключевой ставки на уровне 21%.
Как отмечает ЦБ, баланс рисков по-прежнему смещён в сторону проинфляционных.
По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, сохраняющаяся неопределенность с геополитикой, санкционные издержки, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции.
«В базовом сценарии мы полагаем, что ЦБ начнёт снижать ключевую ставку в конце года и к концу года ставка составит 20%. Основной цикл снижения ставки, вероятно, придётся на 2026 год», — прогнозирует главный аналитик Совкомбанка.
«В базовом сценарии мы полагаем, что цикл повышения ключевой ставки завершён. Поэтому с точки зрения инвестора сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки по депозитам и облигациям на длительный срок», — резюмировал он.
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