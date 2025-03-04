Аналитик оценил риски повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в марте

Также совбир ЦБ предметно может обсуждать только повышение ставки до 22%. Однако, учитывая сохраняющуюся тенденцию на снижение инфляции и первые признаки снижения инфляционных ожиданий, собеседник считает, что большинство голосов будет за сохранение ставки 21%.

«Банк России отмечает, что пока судить об устойчивом замедлении кредитования рано, т.к. в декабре-феврале замедление кредитования может быть связано с повышенными бюджетными расходами. Поэтому ЦБ, вероятно, в ближайшие месяцы возьмёт паузу, чтобы убедиться в устойчивости замедления кредитования» — рассуждает аналитик.

В случае устойчивости замедления кредитования, снижения инфляции и инфляционных ожиданий, Банк России в последующие месяцы может начать готовить рынки к снижению ключевой ставки во втором полугодии.

«Мы полагаем, что ЦБ уже на ближайшем заседании 21 марта может смягчить текущий жёсткий сигнал о будущих действиях (“будет оценивать целесообразность повышения ставки”) на нейтральный сигнал», — отметил эксперт и добавил, что на последующем заседании 25 апреля также ждет от Банка России сохранения ключевой ставки на уровне 21%.

По-прежнему сохраняются риски того, что инфляция может оставаться повышенной в течение длительного времени. Среди них — дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, сохраняющаяся неопределенность с геополитикой, санкционные издержки, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции.

«В базовом сценарии мы полагаем, что ЦБ начнёт снижать ключевую ставку в конце года и к концу года ставка составит 20%. Основной цикл снижения ставки, вероятно, придётся на 2026 год», — прогнозирует главный аналитик Совкомбанка .

При этом растёт вероятность альтернативного сценария с более ранним и более резким снижением ключевой ставки до 15−18% к концу этого года, если будет прогресс в переговорах России и США или если будет резкое замедление экономики.